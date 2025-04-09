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9 апреля, 15:46
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За сколько сегодня можно купить 500 евро и 500 долларов

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Официальный курс доллара США на 9 апреля составляет 41,17 гривны; средний курс в банках: покупка – 40,90 гривен, продажа – 41,46 гривны; в обменниках: покупка – 41,11 гривны, продажа – 41,25 гривны.
  • Для приобретения 500 долларов в банке нужно около 20 730 гривен, а в обменнике – 20 625 гривен.

Курс доллара в начале апреля начал снижаться. Евро наоборот – пошел вверх. Общая ситуация на рынке валют стабильная.

Какой сейчас курс доллара США

Официальный курс доллара США, по состоянию на 9 апреля, достигает – 41,17 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как сообщает "Минфин", средний курс доллара в банках сейчас такой:

  • покупка – 40,90 гривен за доллар США;
  • продажа – 41,46 гривны за доллар США.

В обменниках ситуация несколько отличается:

  • покупка – 41,11 гривны за доллар США;
  • продажа – 41,25 гривны за доллар США.

Сколько надо гривен, чтобы купить 500 долларов США сегодня

  • чтобы приобрести 500 долларов США в банке сегодня придется потратить примерно – 20 730 гривен;
  • а для приобретения 500 долларов США в обменнике, необходимо иметь ориентировочно – 20 625 гривен.

Какой курс евро в Украине сейчас

По данным "Минфина", в банках средний курс евро установлен такой:

  • покупка – 45 гривен за евро;
  • продажа – 45,08 гривны за евро.

В обменнике, в свою очередь, курс изменился так:

  • покупка – 45,60 гривны за евро;
  • продажа – 45,99 гривны за евро.

Какую сумму надо потратить на покупку 500 евро сегодня

  • для приобретения 500 евро в банке сегодня нужно потратить в среднем – 22 540 гривен;
  • чтобы купить 500 евро в обменнике необходимо потратить ориентировочно – 22 995 гривен.