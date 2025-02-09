Кто из военных может платить за свет меньше
Военные, которые имеют статус участника боевых действий, на законодательном уровне имеют право на получение льгот. Поэтому среди льгот есть скидка на оплату коммунальных услуг (газ, свет и т.д.). Таким образом, платежка для лиц с УБД и их семей может быть в разы меньше.
Сколько УБД может платить за свет
Согласно закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социального статуса" участники боевых действий имеют право на получение льгот жилищно-коммунальных услуг, передает 24 Канал.
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Речь идет о таких льготах:
- 100% скидка для лиц с инвалидностью за пользование коммунальными услугами,
- 75% скидка на квартплату,
- 75% скидка стоимости топлива, для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления,
- а также, 75% скидка на коммунальные услуги, то есть на газ, электроэнергию и другие услуги.
Таким образом, за свет участники боевых действий смогут платить меньше той суммы, которую начислят за использованные киловатт-часы.
Как УБД получить льготы
Для этого военным нужно получить статус участника боевых действий, ведь если он или она только в процессе оформления УБД, то льготы на коммуналку не удастся оформить.
Этапы получения льгот для участника боевых действий:
- После получения статуса УБД, необходимо подать два заявления в ПФУ – одно о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП), а вторая о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.
- Кроме того, нужно подготовить необходимые копии и оригиналы документов таких, как паспорт, идентификационный код, удостоверение УБД. Обратиться по подаче документов можно в ПФУ, онлайн на вебпортале электронных услуг ПФУ и через приложение Дія.
Обратите внимание! Близкие родственники УБД имеют право на оформление льгот на коммунальные услуги также. Для этого нужно иметь документы, подтверждающие родственные связи, и справку о назначении статуса УБД.