Какую сумму наличных можно снять в разных банкоматах
- В Украине разрешено снимать до 100 тысяч гривен в сутки с одного счета, через банкоматы можно снять до 50 тысяч гривен в день.
- Лимиты на снятие наличных в банкоматах варьируются, например, Укрэксимбанк позволяет снимать до 25 тысяч гривен за одну операцию, а Укргазбанк - до 5 тысяч гривен за транзакцию.
В Украине сейчас разрешено снимать до 100 тысяч гривен в сутки с одного банковского счета через кассы. Банкоматы же позволяют получить до 50 тысяч гривен в день, в зависимости от установленного лимита карты.
Сколько можно снять в банкомате
Например, если вы сняли 50 тысяч гривен в банкомате, то в течение того же дня можете получить еще 50 тысяч в отделении банка, передает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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То есть сумма наличных, которую можно снять за день, не превышает 100 тысяч гривен, независимо от канала получения средств.
- Согласно данным НБУ, наибольший лимит среди украинских банков имеют банкоматы Укрэксимбанка – они позволяют снимать до 25 тысяч гривен за одну операцию.
- В то же время меньше всего позволяет снять Укргазбанк: 5 тысяч за одну транзакцию и максимум 20 тысяч гривен в сутки.
Сколько наличных можно снять в банкоматах
В большинстве украинских банков лимит на снятие наличных за одну операцию составляет до 20 тысяч гривен. Такой лимит действует в:
ПриватБанке – снятие можно повторить через 3 часа;
Ощадбанке – до 50 тысяч гривен в сутки;
Райффайзен Банке, Универсал Банка, Sense Bank, ПУМБ, Укрсиббанка – до 20 тысяч гривен в день.
Есть банки, где снять за раз можно лишь до 10 тысяч гривен:
ОТП Банк – количество операций неограниченно;
Банк Пивденный – до 20 тысяч в сутки;
KredoBank – повторная операция возможна через 2,5 часа;
ТАСКОМБАНК – также устанавливает ограничение на одну операцию.
Кроме банкоматов и касс, наличные можно снять во время покупок в супермаркетах, аптеках или на АЗС. Для этого достаточно оплатить товар картой и попросить у кассира выдать наличные.