Как изменился размер минимального страхового взноса с 1 января 2025 года

Для зачисления полного месяца страхового стажа, нужно уплатить минимальный добровольный страховой взнос. В этом году этот показатель не увеличивался.

Какой размер минимального страхового взноса сейчас

Минимальный размер добровольного страхового взноса рассчитывается как 22% от определенной в Украине минимальной зарплаты, сообщает 24 канал со ссылкой на ПФУ.

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Поскольку минимальная зарплата с 1 января не росла, то и минимум страхового взноса не изменился. То есть, согласно расчетам, это значение 22% от 8 тысяч гривен – 1 760 гривен.

Соответственно, минимальный страховой взнос будет расти одновременно с повышением минимальной зарплаты.

Гражданам, которые планируют в 2025 году продолжать уплату добровольных взносов в систему общеобязательного государственного пенсионного страхования по упрощенному механизму, через вебпортал электронных услуг ПФУ, необязательно заключать новые договоры о добровольной уплате страховых взносов,

– говорится в сообщении ПФУ.

Обратите внимание! Действие договоров, что были заключены ранее, пролонгировано до 31 декабря 2025 года.