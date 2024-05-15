Денежное обеспечение в более 190 тысяч: какие выплаты может получить военный
Военнослужащие в Украине могут получить не только 100 тысяч вознаграждения за участие в боевых действиях, но и другие виды доплат. В частности, речь идет и о новой выплате, которую ввели с апреля этого года.
Традиционные выплаты для военнослужащих
- Дополнительная выплата в 100 тысяч гривен в месяц предусмотрена для военных, которые непосредственно участвуют в боевых действиях или осуществляют мероприятия по национальной безопасности и обороне.
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- Получить 50 тысяч военнослужащий может за боевые задачи в составе органа военного управления, штаба группировки войск или штаба тактической группы в пункт управления оперативно-стратегической группировки войск.
Кстати, такие боевые задачи могут быть вне районов ведения боевых действий.
- Дополнительные 30 тысяч начисляют за спецзадания. Это касается:
- Военнослужащих, которые действуют в составе группировок войск Сил обороны государства, резерва Главнокомандующего ВСУ, развернутых пунктов управления Генштаба, которые осуществляют управление действующими группировками войск (сил);
- Военных по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры согласно боевым распоряжениям;
- Для военнослужащих по всестороннему обеспечению действующих группировок войск Сил обороны государства непосредственно в районах ведения боевых действий согласно боевым логистическим распоряжениям.
Вознаграждение выплачивают по расчету в месяц пропорционально времени выполнения боевых задач – если боец пробыл десять дней на передовой, то сможет получить треть от 100 тысяч.Интересно! Как рассказала в интервью "Укринформу" заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова, для военнослужащих существует в целом 6 видов дополнительных выплат.
Новое вознаграждение в 70 тысяч
В Минобороны добавляют, что кроме "боевых" 100 тысяч, предусмотрены новые выплаты в размере 70 тысяч.
Как пояснила Калмыкова, эту доплату военным ввели в апреле. Она не является заменой для "боевых" 100 тысяч, а еще одной доплатой для тех, кто находится на передовой.Заметьте! Вознаграждение в 70 тысяч предусмотрена для военнослужащих Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии, СБУ, ГУР, Госпогранслужбы, Службы спецсвязи, Государственной специальной службы транспорта, а также полицейским.
Получение средств будет зависеть от количества дней, за которые военный выполняет задачи – за каждые 30 суммарно исчисленных дней во время выполнения боевых действий.
То есть к конкретному месяцу эта выплата не привязана, а выплачивать ее должны тогда, когда будет суммарно 30 дней выполнения задач,
– говорит заместитель министра.
В то же время среди самых низких видов доплат для военных есть:
- от 15 до 30 тысяч гривен – для инструкторов в учебных воинских частях начисляют выплаты в размере
- 2 350 гривен – для курсантов в учебных военных вузах.