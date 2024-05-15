Денежное обеспечение в более 190 тысяч: какие выплаты может получить военный

Военнослужащие в Украине могут получить не только 100 тысяч вознаграждения за участие в боевых действиях, но и другие виды доплат. В частности, речь идет и о новой выплате, которую ввели с апреля этого года.

Традиционные выплаты для военнослужащих

Дополнительная выплата в 100 тысяч гривен в месяц предусмотрена для военных, которые непосредственно участвуют в боевых действиях или осуществляют мероприятия по национальной безопасности и обороне.

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Получить 50 тысяч военнослужащий может за боевые задачи в составе органа военного управления, штаба группировки войск или штаба тактической группы в пункт управления оперативно-стратегической группировки войск.

Кроме того, выплата в 100 тысяч сохраняется для семей пленных, пропавших без вести и за время лечения после получения ранений.

Кстати, такие боевые задачи могут быть вне районов ведения боевых действий.

Дополнительные 30 тысяч начисляют за спецзадания. Это касается:

Военнослужащих, которые действуют в составе группировок войск Сил обороны государства, резерва Главнокомандующего ВСУ, развернутых пунктов управления Генштаба, которые осуществляют управление действующими группировками войск (сил); Военных по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры согласно боевым распоряжениям; Для военнослужащих по всестороннему обеспечению действующих группировок войск Сил обороны государства непосредственно в районах ведения боевых действий согласно боевым логистическим распоряжениям.

Вознаграждение выплачивают по расчету в месяц пропорционально времени выполнения боевых задач – если боец пробыл десять дней на передовой, то сможет получить треть от 100 тысяч.

Новое вознаграждение в 70 тысяч

Как рассказала в интервью "Укринформу" заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова, для военнослужащих существует в целом

В Минобороны добавляют, что кроме "боевых" 100 тысяч, предусмотрены новые выплаты в размере 70 тысяч.

Как пояснила Калмыкова, эту доплату военным ввели в апреле. Она не является заменой для "боевых" 100 тысяч, а еще одной доплатой для тех, кто находится на передовой.

Вознаграждение в 70 тысяч предусмотрена для военнослужащих Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии, СБУ, ГУР, Госпогранслужбы, Службы спецсвязи, Государственной специальной службы транспорта, а также полицейским.

Получение средств будет зависеть от количества дней, за которые военный выполняет задачи – за каждые 30 суммарно исчисленных дней во время выполнения боевых действий.

То есть к конкретному месяцу эта выплата не привязана, а выплачивать ее должны тогда, когда будет суммарно 30 дней выполнения задач,

– говорит заместитель министра.

Те военнослужащие, которые находятся на передовой теперь, потенциально смогут получать более 190 тысяч гривен: это денежное обеспечение, которое зависит от звания, должности и выслуги лет (минимум 20 100 гривен), 100 тысяч "боевых" и 70 тысяч вознаграждения.

В то же время среди самых низких видов доплат для военных есть: