От 3 до более 17 гривен за киловатт: в каких странах Европы самый дорогой и самый дешевый свет
Даже после того, как в Украине повысили тариф на электроэнергию для бытовых потребителей почти вдвое, стоимость за киловатт до сих пор не такая высокая, как в европейских странах, а общая цена платежки за коммунальные услуги находится на самой низкой строчке рейтинга. В то же время стоит добавить, что заработная плата в Украине остается одной из самых низких в Европе.
В каких странах украинцев больше всего
По данным Евростата, по состоянию на конец марта 2024 года, 4,2 миллиона украинцев, которые выехали из Украины в результате войны в страны Евросоюза, имели статус временной защиты.
К теме Хлеб, молоко, яйца и овощи: где в Европе самые дешевые продукты
Приняли наибольшее количество украинцев такие государства:
- Германия – 1,3 миллиона человек, 30,9% от общего количества,
- Польша – 955 тысяч человек, 22,7% от общего количества,
- Чехия – 364 тысячи человек, 8,7% от общего количества.
Какова общая стоимость коммунальных услуг
- Проанализировав стоимость коммунальных услуг, самая высокая общая цена по Европе, которую нужно потратить на свет, воду и прочее, – в Австрии, Германии, Латвии, Чехии и Эстонии.
В среднем в этих странах нужно отдать от 265 евро до 335 евро ежемесячно – по среднему банковскому курсу евро в Украине это от 11 170 гривен до 14 619 гривен.
- К странам, где придется оплачивать за ЖКУ меньше всего, входят Украина, Албания, Мальта, Исландия и Швеция.
Там за коммунальные услуги надо заплатить в среднем от 75 евро до почти 100 евро, то есть где-то от 3 270 гривен до 4 347 гривен.
Цена коммунальных услуг в ЕС и Украине / Инфографика 24 Канала
Как мы рассчитывали стоимость за коммунальные услугиДля сравнения взяты такие категории коммунальных услуг, как электроэнергия, отопление, охлаждение, вода и мусор для квартиры, площадью 85 квадратных метров. Общая стоимость на услуги взята с сайта Numbeo, который определяет индекс качества жизни в разных странах, опираясь на комментарии местного населения.
Где стоимость света самая дорогая
По данным Евростата на конец 2023 года, среди тройки европейских стран, где цена за электроэнергию существеннее всего: Германия, Ирландия и Бельгия.
За киловатт там придется заплатить ориентировочно от 0,40 евро до 0,37 евро. А по среднему банковскому курсу евро, по состоянию на 11 июня, это от 17 до 16 гривен за киловатт-час.
В то же время в десятку входят Лихтенштейн, Дания, Кипр, Италия, Чехия и Латвия. Цена за киловатт колеблется от 0,35 евро до 0,27 евро – это от 15 гривен до почти 12 гривен.
Цена электроэнергии в ЕС и Украине / Инфографика 24 Канала
Где стоимость самая дешевая
Еще до повышения тарифа на свет в Украине была самая дешевая электроэнергия для бытового потребителя среди других европейских стран – 0,06 евро, то есть 2,64 гривны за киловатт-час.
Цены за свет в Черногории и Боснии и Герцеговине тоже одни из самых низких на сегодня и составляют 0,08 и 0,09 евро, или 3,4 гривны и почти 4 гривны.Напоминаем! С 1 июня 2024 года в Украине повысили тариф на электроэнергию до 4,32 гривны за киловатт. Все из-за серьезных повреждений и разрушений в результате атак россиян на энергосистему страны. Несколько дней назад в эфире телемарафона премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Россия разрушила 50% украинской способности генерации электроэнергии.
Во время разговора с 24 Каналом эксперт по ЖКУ Олег Попенко рассказал, что нынешняя стоимость за электроэнергию в Украине уже выровняется, а в некоторых случаях даже дороже, чем в некоторых европейских странах.
Например, Сербия, Венгрия и Косово. В этих странах можно купить электроэнергию или почти на уровне, или дешевле, чем в Украине.
В то же время украинская средняя заработная плата гораздо меньше, чем в европейских странах. И учитывая это, стоит подсчитать сколько украинский и европейский потребитель сможет купить электроэнергии на свою зарплату.
Мы увидим по этому коэффициенту, что в европейских странах потребитель на среднюю заработную плату может купить гораздо больше электроэнергии, чем в Украине,
– добавляет эксперт.
По словам Попенко, в европейских странах средние платежки за коммунальные услуги составляют где-то от 8% до 12% от средней заработной платы жителей. В то же время в Украине этот показатель гораздо больше.Важно! Согласно пояснительной записке к госбюджету на 2024 год, средняя заработная плата в Украине составит 21 809 гривен. Например, в Румынии средняя заработная плата, по данным Numbeo, после уплаты налогов составляет почти 807 евро, то есть чуть больше, чем 35 000 гривен, а в Польше этот показатель еще выше – 1,3 тысячи евро, то есть более 56 000 гривен.