Украине нужно еще больше помощи в этом году, – Марченко

Международные партнеры Украины уже анонсировали немалые пакеты поддержки для Украины на 2023 год. Однако непрестанные обстрелы и энергетический кризис означают, что нужно большее финансирование для обеспечения неотложных расходов бюджета.

Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко написал в своей колонке в журнале Time.

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Сколько понадобится денег

В 2023 году дефицит государственного бюджета Украины составит 38 миллиардов долларов. По меньшей мере, эта сумма денег понадобится Украине для того, чтобы не проводить эмиссию денег и обеспечить социальные выплаты.

В настоящее время страны G7 анонсировали пакет финансовой помощи на этот год размере 32 миллиардов долларов. Кроме того, США планируют выделить 13,37 миллиарда долларов макрофинансовой помощи из 45 миллиардов долларов, заложенных в поддержку Украины.

Поддержка международных партнеров будет играть решающую роль в том, как мы пройдем 2023 год бюджета. Мы приветствуем намерение США продолжать предоставление грантов Украине, а также предложение Европейской Комиссии запустить новую полномасштабную программу макрофинансовой помощи для Украины в 2023 году. Но поскольку война затягивается, этого недостаточно,

– пишет министр финансов Украины.

По мнению министра, для того чтобы обеспечить Украину необходимым финансированием, необходимо создать координационную платформу для поиска решений, в которой будут участвовать крупные экономики и международные финансовые учреждения.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмигаль представили новую финансово-координационную платформу. Идея разработки этой платформы состоит в том, чтобы привлекать страны-члены Большой семерки и международные финансовые учреждения на регулярной основе, чтобы способствовать обмену информацией о ключевых событиях и прогнозах, а также обеспечить своевременное и эффективное направление финансовой помощи от разных доноров,

– отметил министр.

Украина могла бы выступать в качестве сопредседателя такой платформы по разработке эффективных и устойчивых механизмов для координации финансовой поддержки. Это не только будет способствовать решению вопросов безопасности в Европе, но и создаст ценную модель для других стран, которую могли бы использовать в будущем.

Продовольственная безопасность и энергетический кризис принесут еще больше смертей и страданий по всему миру. Мы должны теснее работать над решением для всех нас, – заключил Сергей Марченко.

Напомним, в Финляндии поддержали передачу Украине танков Leopard. Президент Финляндии Саули Нийнисте заявил, что его страна не прочь передать Украине указанное вооружение. Однако для этого необходимо создать соответствующий общий европейский проект, направленный на помощь Украине.