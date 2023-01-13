Про це міністр фінансів України Сергій Марченко написав у своїй колонці в журналі Time.

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Скільки знадобиться грошей

У 2023 році дефіцит державного бюджету України сягне 38 мільярдів доларів. Щонайменше ця сума грошей знадобиться Україні для того, щоб не проводити емісію грошей і забезпечити соціальні виплати.

Наразі країни G7 анонсували пакет фінансової допомоги на цей рік у розмірі 32 мільярдів доларів. Окрім того, США планують виділити 13,37 мільярда доларів макрофінансової допомоги з 45 мільярдів доларів, закладених на підтримку України.

Підтримка міжнародних партнерів відіграватиме вирішальну роль у тому, як ми пройдемо 2023 бюджетний рік. Ми вітаємо намір США продовжувати надавати гранти Україні, а також пропозицію Європейської Комісії запустити нову повномасштабну програму макрофінансової допомоги для України у 2023 році. Але оскільки війна затягується, цього недостатньо,

– пише міністр фінансів України.

На думку міністра, для того, щоб забезпечити Україну необхідним фінансуванням, необхідно створити координаційну платформу для пошуку рішень, у якій братимуть участь великі економіки та міжнародні фінансові установи.

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Денис Шмигаль запропонували нову фінансово-координаційну платформу. Ідея розробки цієї платформи полягає в тому, щоб залучати країни-члени Великої сімки та міжнародні фінансові установи на регулярній основі, щоб сприяти обміну інформацією про ключові події та прогнози, а також забезпечити своєчасне та ефективне спрямування фінансової допомоги від різних донорів,

– зазначив міністр.

Україна могла б виступати в якості співголови такої платформи для розробки ефективних та стійких механізмів для координації фінансової підтримки. Це не лише сприятиме розв'язанню безпекових питань у Європі, а і створить цінну модель для інших країн, яку могли б використовувати в майбутньому.

Продовольча безпека та енергетична криза принесуть ще більше смертей і страждань у всьому світі. Ми повинні тісніше працювати над вирішенням для всіх нас, – завершив Сергій Марченко.

Нагадаємо, у Фінляндії підтримали передачу Україні танків Leopard. Президент Фінляндії Саулі Нійністе заявив, що його країна не проти передати Україні зазначене озброєння. Однак для цього необхідно створити відповідний спільний європейський проєкт, спрямований на допомогу Україні.