Минимальный страховой взнос: сколько украинцам придется платить за месяц стажа в 2024 году

После увеличения минимальной заработной платы с начала 2024 года, произошли изменения в размере минимального страхового взноса. Его необходимого платить для зачисления страхового стажа за один полный месяц работы.

Сколько придется платить за месяц стажа

С ростом минимальной заработной платы в Украине соответственно увеличился и минимальный страховой взнос, который рассчитывается как 22% от минимальной зарплаты.

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То есть, теперь для того, чтобы трудовая деятельность засчитывалась в общий стаж, с 1 января приходится платить 1 562 гривен ежемесячно, а с 1 апреля 2024 года – 1 760 гривен.

Размер минимальной заработной платы с 1 января составляет 7 100 гривен, а с 1 апреля составит - 8 000 гривен.

Законом также определен и максимальный размер пенсионных взносов, который рассчитывается как 22% от 15-кратного размера минимальной заработной платы:

с 1 января – 106 500 гривен х 22% = 23 430 гривен;

с 1 апреля – 120 000 гривен х 22% = 26 400 гривен.

Что известно о добровольных пенсионных взносах

Все граждане Украины могут принять добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. Независимо от того, работают они или нет.

На добровольных началах взносы можно платить не только за себя, но и за других лиц, которые зарегистрированы в Пенсионном фонде как застрахованные лица, но еще не вышли на пенсию.

Правила уплаты и зачисления добровольных пенсионных взносов следующие:

Сколько платить и с какой периодичностью каждый человек определяет самостоятельно. Для зачисления полного месяца стажа размер взноса должен быть не меньше минимального. В стаж засчитывается тот месяц, в котором деньги поступили на счет ПФУ.