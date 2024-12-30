Ситуация остается стабильной: какой курс злотого в Украине сегодня
30 декабря 2024, 17:05Читати новину українською
В течение декабря курс злотого в Украине оставался стабильным. Колебания хоть и возникали, однако, они были небольшие.
Какой курс злотого в Украине 30 декабря
По состоянию на 30 декабря, НБУ установил курс злотого на уровне 10,23 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Минфин".
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В банках средний курс злотого сейчас такой:
- покупка 1 злотого происходит в среднем за 10,08 гривен;
- продажа 1 злотого осуществляется в среднем за 10,39 гривны.
В обменниках курс отличается:
- покупка происходит в среднем за 10,25 гривны за злотый;
- продажа осуществляется в среднем за 10,38 гривны за злотый.
Обратите внимание! Курс в платежной системе Mastercard – 10,20 гривен за злотый, курс Visa – 10,18 гривны за злотый.
За сколько 30 декабря можно купить 100 злотых
- если покупать 100 злотых в банках, сегодня нужно будет в среднем 1 039 гривен;
- при покупке 100 злотых в обменниках придется потратить ориентировочно 1 038 гривен.