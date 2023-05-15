Расходы России на оборону выросли на 282% в первые два месяца 2023 года, – Reuters

Западные аналитики отмечают, что расходы враждебного государства на оборону выросли на 282% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Собственно, Путин выделил на свою армию 26 миллиардов в январе и феврале 2023 года.

Россия потратила 2 триллиона рублей – 26 миллиардов долларов – на "вторую армию мира" в первые месяцы этого года. Эксперты убеждены, что эти средства пошли на войну против Украины, рост военного производства и имели целью помочь смягчить влияние санкций от Запада.

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Сухая статистика

Известно, что в январе и феврале 2022 года на "национальную оборону" Россия потратила всего 525,4 млрд рублей бюджетных средств.

Данные, опубликованные на бюджетном онлайн-портале Федеральной казны, дают четкое представление о военных расходах. В мае прошлого года Минфин перестал публиковать данные о выполнении отдельных месячных бюджетов, но теперь добавил на портал данные за 2022 год и начало этого года,

– говорится в материале Reuters.

Кроме того, там отмечено, что в плане расходов России на оборону на 2023 год заложено 4,98 триллиона рублей. Однако уже можно констатировать, что в первые два месяца этого года Кремль потратил более 40% всех этих средств.

В то же время дефицит бюджета в период с января по апрель вырос до 3,4 триллиона рублей, по сравнению с показателем в 1,2 триллиона рублей в 2022 году. Спровоцировано это уменьшением доходов от энергоносителей из-за санкций.

В январе и феврале 2023 года расходы на оборону составили 36,2% от общих расходов бюджета, что почти вдвое больше, чем расходы на социальную политику, и почти в четыре раза больше, чем расходы на "национальную экономику",

– констатировали аналитики.

Санкций будет больше