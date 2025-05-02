Придется потратить больше чем ожидаешь: сколько сегодня нужно, чтобы купить 200 евро

Курс евро сильно подорожал в апреле. Ближе к маю ситуация стабилизировалась. Сейчас происходящие колебания почти неощутимы.

Какой курс евро в Украине 2 мая

2 мая официальный курс в Украине достиг – 47,08 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Данные издания "Минфин" показывают, что курс евро немного изменился. В частности в банках ситуация сейчас такая:

покупка – 46,95 гривны за евро;

продажа – 47,57 гривны за евро.

В обменниках ситуация отличается. Здесь средний курс такой:

покупка – 47,25 гривны за евро;

продажа – 47,45 гривны за евро.

Сколько сегодня нужно иметь гривен, чтобы купить 200 евро

при покупке 200 евро в банке, нужно потратить примерно – 9 514 гривен;

если покупать 200 евро в обменнике, необходимо уже иметь ориентировочно – 9 490 гривен.

Сколько сегодня можно получить за 200 евро