Сколько надо гривен, чтобы купить 200 долларов
Значительное количество украинцев откладывает деньги в валюте. Чтобы перевести гривны в доллары, необходимо учитывать колебания на валютном рынке.
Какой курс сейчас
Ранее в своем комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой отмечал, что к началу осени официальный курс доллара не превысит 42 гривны. В начале августа это значение составляло 40,45 гривны.
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По мнению банкира Анны Золотько в течение этой недели курс доллара будет колебаться в пределах 41,30 – 41,80 гривны. Возможные колебания могут происходить из-за эффекта увеличенного спроса, который ощущался в начале месяца.
В начале этой недели я ожидаю продолжения тенденции на умеренный рост курса: эффект повышенного спроса на валюту в начале месяца окончательно не исчерпан. Но ближе к середине недели стоит ждать стабилизации и даже небольшого укрепления гривны,
– отмечает Золотько.
Соответственно, на этой неделе, согласно расчетам, 200 долларов можно купить за сумму от 8 260 до 8 360 гривен.Обратите внимание! В бюджете Украины среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,10 гривны.