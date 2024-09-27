Глава НБУ рассказал, какую помощь Украина получила от международных партнеров

В 2024 году Украина получила от международных партнеров 24,6 миллиарда долларов. В этом году ожидается получение всей заявленной суммы в 38 миллиардов долларов.

На какую помощь ожидает Украина

Из этих средств 13 миллиардов долларов предоставили страны Европейского Союза, 3,9 миллиарда долларов – США, а 3,1 миллиарда долларов – Международный валютный фонд. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время интервью Business Breakfast от Forbes Ukraine.

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Он также подчеркнул важность нового механизма ERA, который может обеспечить Украине до конца года 50 миллиардов евро.

Андрей Пышный Председатель НБУ Это решение требует сложных политических договоренностей и юридического оформления и имеет внутреннюю оппозицию (Венгрию).

НБУ оценивает эти возможные поступления как положительный риск: если финансирование будет, это позволит осуществить больше проектов для укрепления украинской устойчивости. В случае же его отсутствия, страна останется в базовом сценарии.

Для того, чтобы политическая воля была в нашу пользу, Украина должна иметь голос. Этот голос появляется тогда, когда мы выполняем свою часть обязательств,

– добавляет Пышный.

Однако во время пятого пересмотра программы МВФ эти доходы были учтены как стабильный источник финансирования на 2025 год.