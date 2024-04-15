Более 1,3 миллиона на одного военнослужащего: сколько государству стоит мобилизация

Содержание одного мобилизованного обходится государственному бюджету Украины в 1 миллион 300 тысяч гривен в год. Примерно 40% из этой суммы приходится на заработную плату, остальное - на дополнительные выплаты.

Сколько государству стоит мобилизация

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире "Громадського радіо" объяснил, что для военнослужащих на передовой цифры еще больше.

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Остальные расходы приходятся на питание, минимальный объем оборудования, вооружение и боеприпасы. Пендзин отмечает, что мобилизация значительного количества людей требует значительных государственных расходов.

Олег Пендзин Экономический эксперт Фактическое количество мобилизованных на сегодняшний момент – это 1 млн 100 тысяч гривен. Причем, даже если по тем или иным причинам человек или умирает, или получает инвалидность, все равно государство остается обязанным человеку. То есть даже с 1 миллион 300 тысяч на человека, если считать на всех мобилизованных - это 1 триллион 700 миллиардов гривен в год. И это весь объем доходов государственного бюджета на 2024 год. Весь объем. Это еще не считая обязательные выплаты по 15 миллионов. То есть будет еще больше.

Он также отмечает, что все социальные расходы, поддержка бизнеса, субсидии и перечисление средств в Пенсионный фонд осуществляются путем заимствований.

Доплаты военным

! 37,5 миллиардов долларов, которые Украина планирует получить в этом году, не могут быть использованы для финансирования военных расходов. Пендзин указывает, что даже дополнительная мобилизация 100 тысяч человек потребует дополнительных 130 миллиардов гривен.

Верховная Рада утвердила выплату 70 тысяч гривен для военнослужащих, которые находятся на передовой.

Структура выплат военнослужащим:

Выплаты делятся на основное и дополнительное денежное обеспечение.

Основное обеспечение включает должностной оклад, звание и надбавку за стаж.

Дополнительное обеспечение состоит из надбавок за особенности службы.

! В общем выплаты военнослужащих состоят из двух частей: ежемесячного денежного обеспечения и дополнительных надбавок в размере 30, 50 и 100 тысяч гривен в зависимости от условий службы.