Скільки державі коштує мобілізація
Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в етері "Громадського радіо" пояснив, що для військовослужбовців на передовій цифри ще більші.
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Решта витрат припадає на харчування, мінімальний обсяг обладнання, озброєння та боєприпаси. Пендзин наголошує, що мобілізація значної кількості людей вимагає значних державних витрат.
Фактична кількість мобілізованих на сьогоднішній момент – це 1 млн 100 тисяч гривень. При чому, навіть якщо з тих чи інших причин людина або помирає, або отримує інвалідність, все одно держава лишається зобов’язаною людині. Тобто навіть з 1 мільйон 300 тисяч на людину, якщо рахувати на всіх мобілізованих — це 1 трильйон 700 мільярдів гривень на рік. І це весь обсяг доходів державного бюджету на 2024 рік. Весь обсяг. Це ще не рахуючи обовʼязкові виплати по 15 мільйонів. Тобто буде ще більше.
Він також зазначає, що всі соціальні витрати, підтримка бізнесу, субсидії та перерахування коштів до Пенсійного фонду здійснюються шляхом запозичень.
Доплати військовим
Верховна Рада затвердила виплату 70 тисяч гривень для військовослужбовців, які перебувають на передовій.
Структура виплат військовослужбовцям:
- Виплати діляться на основне та додаткове грошове забезпечення.
- Основне забезпечення включає посадовий оклад, звання та надбавку за стаж.
- Додаткове забезпечення складається з надбавок за особливості служби.