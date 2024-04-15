Скільки державі коштує мобілізація

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в етері "Громадського радіо" пояснив, що для військовослужбовців на передовій цифри ще більші.

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Решта витрат припадає на харчування, мінімальний обсяг обладнання, озброєння та боєприпаси. Пендзин наголошує, що мобілізація значної кількості людей вимагає значних державних витрат.

Олег Пендзин Економічний експерт Фактична кількість мобілізованих на сьогоднішній момент – це 1 млн 100 тисяч гривень. При чому, навіть якщо з тих чи інших причин людина або помирає, або отримує інвалідність, все одно держава лишається зобов’язаною людині. Тобто навіть з 1 мільйон 300 тисяч на людину, якщо рахувати на всіх мобілізованих — це 1 трильйон 700 мільярдів гривень на рік. І це весь обсяг доходів державного бюджету на 2024 рік. Весь обсяг. Це ще не рахуючи обовʼязкові виплати по 15 мільйонів. Тобто буде ще більше.

Він також зазначає, що всі соціальні витрати, підтримка бізнесу, субсидії та перерахування коштів до Пенсійного фонду здійснюються шляхом запозичень.

Зауважте! 37,5 мільярдів доларів, які Україна планує отримати цього року, не можуть бути використані для фінансування воєнних витрат. Пендзин вказує, що навіть додаткова мобілізація 100 тисяч людей вимагатиме додаткових 130 мільярдів гривень.

Доплати військовим

Верховна Рада затвердила виплату 70 тисяч гривень для військовослужбовців, які перебувають на передовій.

Структура виплат військовослужбовцям:

Виплати діляться на основне та додаткове грошове забезпечення.

Основне забезпечення включає посадовий оклад, звання та надбавку за стаж.

Додаткове забезпечення складається з надбавок за особливості служби.

Нагадаємо! Загалом виплати військовослужбовців складаються з двох частин: щомісячного грошового забезпечення та додаткових надбавок у розмірі 30, 50 і 100 тисяч гривень залежно від умов служби.