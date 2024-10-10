Украина назвала сумму, необходимую для решения насущных проблем
Источник:Министерство развития общин и территорий
Министерство развития общин и территорий определило основные задачи, для которых необходимо привлечь международных доноров. Речь идет о 5 миллиардах долларов, которые могут покрыть насущные потребности страны.
На какие проекты нужны средства
Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во время Украинской платформы доноров в Риме, сообщает Министерство.
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Речь идет о 5 миллиардах долларов США, которые удовлетворят насущные потребности страны. Мы готовы доказать свою эффективность и нацеленность достигать результаты, которые ощутимы для граждан.
Кулеба очертил ключевые направления, которые требуют привлечения донорских средств. К ним относятся:
- строительство водопровода от Новой Одессы до Николаева;
- подготовка к отопительному сезону. Основная цель министерства – обеспечить энергонезависимость громад;
- защита энергетических объектов;
- строительство жилья для вынужденных переселенцев. Вместе с Агентством восстановления министерство работает над проектом восстановления поврежденных объектов, в частности жилья для граждан.
Кстати! Кулеба также предложил создать консультативную группу при Агентстве восстановления, пригласив к участию представителей стран-партнеров, которые помогают Украине в восстановлении.