Украина назвала сумму, необходимую для решения насущных проблем

Министерство развития общин и территорий определило основные задачи, для которых необходимо привлечь международных доноров. Речь идет о 5 миллиардах долларов, которые могут покрыть насущные потребности страны.

На какие проекты нужны средства

Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во время Украинской платформы доноров в Риме, сообщает Министерство.

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Алексей Кулеба Министр развития общин и территорий Речь идет о 5 миллиардах долларов США, которые удовлетворят насущные потребности страны. Мы готовы доказать свою эффективность и нацеленность достигать результаты, которые ощутимы для граждан.

Кулеба очертил ключевые направления, которые требуют привлечения донорских средств. К ним относятся:

строительство водопровода от Новой Одессы до Николаева;

подготовка к отопительному сезону. Основная цель министерства – обеспечить энергонезависимость громад;

защита энергетических объектов;

строительство жилья для вынужденных переселенцев. Вместе с Агентством восстановления министерство работает над проектом восстановления поврежденных объектов, в частности жилья для граждан.

Кстати! Кулеба также предложил создать консультативную группу при Агентстве восстановления, пригласив к участию представителей стран-партнеров, которые помогают Украине в восстановлении.