Не за все деньги мира: какие сейчас цены на яблоки, землянику и персики

Несмотря на то, что цены на яблоки в Украине остаются стабильными, а купить клубнику можно даже дешевле, чем в прошлом году, такие фрукты, как земляника и персики, до сих пор могут достигать стоимости более 100 гривен.

Сколько стоят яблоки, земляники, персики и черешни

Для 24 канала эксперт Татьяна Попович рассказала, что цены на традиционные фрукты, например яблоки, на сегодня стабильны. А вот стоимость земляники выросла.

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Поэтому, цены на яблоки с начала мая где-то в пределах 16 – 25 гривен за килограмм, в зависимости от сорта,

с начала мая где-то в пределах за килограмм, в зависимости от сорта, Земляника подорожала на 30% – до 70 – 130 гривен за килограмм.

Татьяна Попович Руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Львов В то же время персики есть только импорт – где-то от 70 до 120 гривен за килограмм.

Что касается клубники, то ранее 24 Канал сообщал, что стоимость этих ягод по сравнению с прошлым годом существенно снизилась – на сегодня цена колеблется от 35 до 80 гривен за килограмм на оптовом рынке "Шувар".

Кило закарпатской черешни на "Шуваре" можно купить от 75 гривен до 120 гривен за килограмм. Кроме того, если погодные условия останутся благоприятными, то цены на черешню могут упасть.

Что с ценами на овощи

Подорожание произошло из-за дождей и временного сокращения предложения.В прошлом году цена на клубнику достигала от 150 до 180 гривен за килограмм в розничных магазинах, а в опте – около 120 гривен.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в Украине, цены на некоторые продукты, в частности овощи, начали снижаться. Этому поспособствовал сезонный фактор, сообщают в Госстате.

Как упали цены: