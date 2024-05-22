Не за все деньги мира: какие сейчас цены на яблоки, землянику и персики
22 мая 2024, 13:40Читати новину українською
Несмотря на то, что цены на яблоки в Украине остаются стабильными, а купить клубнику можно даже дешевле, чем в прошлом году, такие фрукты, как земляника и персики, до сих пор могут достигать стоимости более 100 гривен.
Сколько стоят яблоки, земляники, персики и черешни
Для 24 канала эксперт Татьяна Попович рассказала, что цены на традиционные фрукты, например яблоки, на сегодня стабильны. А вот стоимость земляники выросла.
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- Поэтому, цены на яблоки с начала мая где-то в пределах 16 – 25 гривен за килограмм, в зависимости от сорта,
- Земляника подорожала на 30% – до 70 – 130 гривен за килограмм.
В то же время персики есть только импорт – где-то от 70 до 120 гривен за килограмм.
- Что касается клубники, то ранее 24 Канал сообщал, что стоимость этих ягод по сравнению с прошлым годом существенно снизилась – на сегодня цена колеблется от 35 до 80 гривен за килограмм на оптовом рынке "Шувар".
- Кило закарпатской черешни на "Шуваре" можно купить от 75 гривен до 120 гривен за килограмм. Кроме того, если погодные условия останутся благоприятными, то цены на черешню могут упасть.
Что с ценами на овощи
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в Украине, цены на некоторые продукты, в частности овощи, начали снижаться. Этому поспособствовал сезонный фактор, сообщают в Госстате.
Как упали цены:
- за последний месяц цена на капусту снизилась на 5,6% – сейчас цена составляет где-то 13,2 гривны за килограмм,
- на морковь стоимость упала на 5,6% – 12,1 гривны за килограмм,
- на лук – на 4,3%, до 16 гривен за килограмм,
- а вот свёкла подорожала – на 5,2%. Сейчас ее стоимость достигает 17,8 гривны за килограмм.