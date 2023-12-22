Доллар перед Рождеством: какой курс на сегодня

За сутки доллар в обменниках существенно подешевел. В то же время в банках и на черном рынке наблюдается рост валюты.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 22 декабря, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,6 гривны (+10 копеек против 21 декабря), а продажа – 38,2 гривны (+20 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 41,13 гривны (+38 копеек), а продажа – в среднем за 41,9 гривны (+50 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,53 гривны (-37 копеек), а продажа – 38,36 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.

(-37 копеек), а продажа – (+6 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,27 гривны (+28 копеек), а продажа – 42,27 гривны (+30 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,04 гривны (+4 копейки), а продажа – 38,2 гривны (без изменений).

(+4 копейки), а продажа – (без изменений). Евро покупают за 41,6 гривны (+10 копеек), а продают за 41,9 гривны (+15 копеек).

Стоит ли покупать валюту сейчас

В комментарии 24 Канала Эксперт Даниил Монин рассказал, что в предрождественский период покупать валюту – это правильное решение. Все потому, что в Украине вероятный дефолт.

Даниил Монин Экономист Я не думаю, что будет велик ажиотаж на валюту. А перед Новым годом официальный курс будет на уровне 37 гривен,

В то же время эксперт Борис Кушнирук считает, что в такой период следует отказаться от импульсивных действий, потому что финансовая ситуация в стране нестабильна. Речь идет о росте стоимости импортной доли и подорожании некоторых товаров.

Борис Кушнирук Экономист Сейчас трудно предсказать, что будет происходить, потому что у нас еще не полностью разблокирована ситуация на границах. С Польшей ситуация лучше, со Словакией и Венгрией пока нет, ведь продолжается блокада.

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