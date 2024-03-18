Доллар продолжает расти: официальный курс валюты установил новую цену

За выходные валюты от Нацбанка обновили ценовые показатели. Доллар начал расти вверх, и на завтра прогнозируется еще более существенный рост цены. Евро также не отстает от американской валюты.

Официальный курс 18 марта

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 38,79 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 11 копеек против 15 марта.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,24 гривны, что на 4 копейки меньше, чем в прошлую пятницу.

Какой будет официальный курс доллара и евро 19 марта:

доллар – 38,97 гривны,

евро – 42,44 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 18 марта курс доллара такой:

В банках покупка составляет 38,50 гривны, а продажа – 39 гривен.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38,63 гривны , а продажа – 39 гривен.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 38,82 гривны, а продажа – 38,93 гривны.

Какая стоимость курса доллара на эту неделю

Как рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько, на прошлой неделе существенного усиления спроса на валюту со стороны населения курсовые колебания не вызвали. Поэтому, как добавила банкир, на этой неделе его тоже вряд ли следует ожидать.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank По моему мнению, течение этой недели стоимость доллара в наличном сегменте валютного рынка будет колебаться в диапазоне 38,7 – 39,4 гривны за доллар.

Золотько говорит, что ключевым ориентиром для наличного рынка будут котировки на ВРУ. В этом же сегменте в последнее время наблюдается довольно существенная волатильность – рынок живо реагирует на изменения объемов спроса и предложения.