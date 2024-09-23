Сколько стоит год стажа в 2024 году

Украинцы, которым не хватает страхового стажа, чтобы выйти на пенсию, могут его докупить. Однако сделать это будет совсем не дешево.

Сколько стоит год стажа

Украинцы в возрасте от 16 лет могут докупить страховой стаж, которого им не хватает ля выхода на пенсию. Один полный месяц стоит – 1 760 гривен.

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Соответственно год стажа будет стоить 21 1120 гривен. Делать взносы можно как за себя, так и за другого человека, если он не является пенсионером.

Как купить стаж

Чтобы купить стаж, надо заключить договор с ПФУ о добровольном участии в системе пенсионного страхования. Алгоритм следующий: