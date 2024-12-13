Тарифы не росли: сколько сейчас стоит кубометр воды в Украине

Тарифы на водоснабжение и водоотвод для всех водоканалов и предприятий, предоставляющих эти услуги, определяет Национальная комиссия, занимающаяся регулированием энергетики и коммунальных услуг. Но тарифы также могут меняться в зависимости от поставщика.

Сколько стоит кубометр воды

В Украине устанавливаются отдельные тарифы для водоснабжения и водоотведения, и они могут отличаться в зависимости от каждого водоканала, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Минфин".

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До начала этого года тарифы на воду оставались на уровне 2022 года.

В отдельных регионах Украины цены на водоснабжение уже повышены или есть вероятность повышения с начала января.

Важно! Местные власти имеют право самостоятельно определять тарифы на эти коммунальные услуги, что вызывает их значительный рост.