Обмен купюр 2006 года: какова стоимость американской валюты "старого образца"

Всегда есть сомнения относительно того, примет ли банк или же обменник старую банкноту. Однако регулятор в распоряжении об урегулировании вопроса обмена четко указал, что нет ограничений для обмена иностранной валюты по номиналу или годом эмиссии. Поэтому 100 долларов 2006 года должны обменивать по обычному курсу.

Принимают ли 100 долларов 2006 года и по сколько

В НБУ объяснили, что со всеми без исключения банкнотами иностранной валюты, кроме значительно изношенных или поврежденных, должны осуществляться валютно-обменные операции.

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Банкам и небанковским учреждениям при осуществлении валютно-обменных операций запрещено устанавливать ограничения по номиналу и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства,

– отмечает регулятор.

Следовательно, все банкноты доллара 2006 года обязаны принимать в кассах банков и обменников.

Обратите внимание! Финучреждения могут отказать принимать определенные банкноты, если есть сильные износы или повреждения. А также, если купюры оказались фальшивыми при осмотре.

По состоянию на 4 октября 100 долларов, 2006 года выпуска, можно обменять: