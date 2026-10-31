Сколько будут стоить дрова на зиму в 2026 году: цены, доставка и как не попасться на мошенников

Стоимость дров в 2026 году в Украине выросла. Кроме того, придется заплатить немалую сумму за их доставку. Сколько сейчас стоит закупить дрова на зиму и как не наткнуться на мошенников, рассказываем далее.

Сколько стоит кубометр дров в Украине

Цена дров зависит от региона, породы древесины и места приобретения. Как сообщили 24 Каналу в государственном предприятии "Леса Украины", по состоянию на 22 октября 2026 года средняя цена реализации дров для населения на складах предприятия составляла 1 270 гривен за кубометр с учетом НДС.

В регионах, где лесных ресурсов больше, древесину можно приобрести дешевле. В частности, речь идет о Полесье, Карпатах, Черниговской и Сумской областях. Там цены, в зависимости от породы, составляют примерно 900–1 400 гривен за кубометр.

На востоке и юге Украины, где лесов меньше, стоимость может быть выше. Соответственно, цена колеблется от 1 000 гривен за кубометр хвойных пород до 1 700 гривен за лиственные.

Например, в Слобожанском лесном хозяйстве кубометр дров без погрузки и доставки стоит:

твердолиственных пород, в частности дуба – 1 416 гривен;

сосны и ольхи – 1 080 гривен;

меколиственных пород – 948 гривен.

Обратите внимание! Цены конкретного лесничества не следует воспринимать как общеукраинские: стоимость необходимо уточнять у продавца по месту жительства. Также перед заказом стоит выяснить, речь идет о колотых дровах или о древесине в поленьях, ведь это влияет на удобство использования и подготовку к отоплению.

Сколько стоит доставка дров

Цена на складе – это еще не окончательная сумма, которую придется заплатить. Если дрова нужно привезти к дому, расходы могут заметно возрасти.

Поэтому в ГП "Леса Украины" поясняют, что стоимость доставки зависит от расстояния, объема заказа, типа и грузоподъемности автомобиля. По данным предприятия, доставка на расстояние до 40 километров в среднем добавляет от 650 до 700 гривен за кубометр.

Например, если взять среднюю цену на складе – 1 270 гривен за кубометр, то после доставки он обойдется примерно в 1 920–1 970 гривен.

Важно! Это ориентировочный расчет: фактическая сумма будет зависеть от конкретного маршрута и условий перевозки.

Поэтому перед оплатой лучше сразу уточнить полную стоимость заказа – вместе с погрузкой, если она оплачивается отдельно, и доставкой по нужному адресу. Так проще сравнивать предложения разных продавцов и не переплачивать из-за расходов, о которых изначально не сообщили.

Где покупать дрова и как не потерять деньги из-за мошенников

Перед отопительным сезоном активизировались мошенники, предупреждает Слобожанское лесное хозяйство. Они могут размещать объявления в соцсетях и чатах, предлагая дрова по подозрительно низким ценам.

Особенно насторожить должны просьбы перечислить всю сумму на личную банковскую карту – якобы для бронирования очереди или оплаты услуг водителя. Еще один тревожный сигнал – отсутствие официальных документов и подтверждения оплаты.

В лесном хозяйстве же подчеркивают: государственное предприятие не продает дрова через частные объявления и сторонние платформы. Оплата должна поступать на официальные банковские реквизиты соответствующего подразделения, а не на карту неизвестного человека.

Чтобы приобрести дрова через лесничество, нужно обратиться в ближайшее подразделение с паспортом и идентификационным кодом, подать заявку и оплатить официально выставленный счет. Доставку можно согласовать отдельно.

Если продавец торопит с оплатой, обещает цену, значительно ниже обычной, или отказывается предоставить документы, лучше не рисковать. Даже если объявление выглядит убедительно, сначала стоит проверить, кому именно вы перечисляете деньги.

Какие дрова выбрать и как проверить объем

Дрова продают как в виде нерасколотых поленьев, так и уже расколотыми. Длина поленьев обычно составляет примерно 1–1,9 метра, но конкретные размеры зависят от предложения. Расколотые дрова могут укладывать в ящики или на поддоны, причем объем такой тары у продавцов различается – ориентировочно от 1,25 до 2 кубометров.



Что такое расколотые дрова / Скриншот с сайта ГП "Леса Украины"

Поэтому при заказе важно уточнить, какой именно объем вам предлагают и как его рассчитывают. Кубометр древесины и объем ящика с дровами – не всегда одно и то же: между поленями остается воздух, а способ укладки влияет на общий объем.

Стоит учитывать и породу дерева. Например, дуб относится к твердолиственным породам и обычно горит дольше, чем более легкая древесина. Однако для отопления имеет значение не только порода, но и влажность. Сырые дрова хуже отдают тепло и могут давать больше дыма. Если есть возможность, стоит заранее уточнить, сухая ли древесина и готова ли она к использованию.

Кто может получить помощь на приобретение дров

Для части украинцев расходы на отопление твердым топливом могут быть частично компенсированы государством. Как сообщают в "Лесах Украины", граждане, внесенные в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы, или их законные представители могут обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины по вопросу назначения льготы на приобретение твердого топлива.

Помощь выплачивается в денежной форме. При этом право на нее зависит от статуса человека и установленных условий, поэтому перед покупкой дров стоит уточнить в Пенсионном фонде, распространяется ли льгота именно на вашу ситуацию.

Хватит ли дров украинцам до конца года

Спрос на дрова в этом году вырос. По данным "Лесов Украины", по состоянию на 22 октября предприятие реализовало населению более 2,38 миллиона кубометров топливной древесины.

Еще более 300 тысяч кубометров было передано для нужд социальной сферы – в частности, школ, больниц и учреждений культуры – а также Сил безопасности и обороны.

На складах предприятия оставалось почти 160 тысяч кубометров дров. До конца года там планируют заготовить еще около 600 тысяч кубометров, а общий объем реализации по итогам 2026 года, по ожиданиям предприятия, может превысить 3 миллиона кубометров.

Это свидетельствует о значительных объемах заготовки, однако не означает, что нужный вид дров будет доступен в любом лесничестве в любой момент. Наличие древесины, цены и возможность доставки необходимо уточнять непосредственно перед заказом.

К слову, от вы вида дров зависит не только температура в доме, но и то, как долго будет сохраняться тепло. Поэтому для отопления обычно выбирают твердые лиственные породы деревьев, так как они медленнее сгорают и дольше удерживают тепло. Соответственно, при покупке стоит обратить внимание именно на граб, дуб, акацию и ясень.