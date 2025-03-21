Финансирование продолжается: какую сумму пенсий было выплачено украинцам в марте
- На пенсионные выплаты в марте было выделено 56,7 миллиарда гривен, из которых 47,2 миллиарда поступило через банк, а 9,5 миллиарда – через "Укрпочту".
- На жилищные субсидии и льготы было направлено 5 241,1 миллиона гривен.
Украинцам может приходить пенсия несколькими способами. Часть граждан получает средства на банковские счета, некоторые – через "Укрпочту".
Сколько было потрачено из бюджета на пенсии в марте
По состоянию на 20 марта, на пенсионные выплаты в целом было выделено 56,7 миллиарда гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Напомним! Пенсии украинцам выплачиваются с 4 по 25 число каждого месяца.
Большинство средств поступало через банк, в общем – 47,2 миллиарда гривен. А через "Укрпочту" поступило почти в 4 раза меньше – почти 9,5 миллиарда гривен.
На жилищные субсидии и льготы было в целом направлено 5 241,1 миллиона гривен. Также значительная сумма предоставлялась украинцам в виде страховых выплат, общем – 2 585,3 миллиона гривен (из них – 1 434 миллиона гривен – больничные).
Обратите внимание! В марте фонд предоставил 789,6 тысячи услуг лицам, которые обращались по разным вопросам в ПФУ.