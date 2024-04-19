Более 10 тысяч гривен пенсии: сколько украинцев получают такие выплаты: сколько украинцев получают такие выплаты

Средняя пенсия в Украине составляет чуть более 5 тысяч гривен. Впрочем, часть украинцев имеет пенсии, которые превышают 10 тысяч гривен.

Сколько украинцев имеют высокую пенсию

По данным Пенсионного фонда Украины, пенсию более 10 000 гривен получает чуть более 12% всех пенсионеров.

Читайте также Пенсии в Украине: сколько переселенцев продолжат получать выплаты после идентификации

По состоянию на 1 апреля 2024 года в Украине такие пенсионные выплаты были начислены 1 224 710 пенсионерам. Всего в Украине насчитывается 10 154 705 пенсионеров.

Структура пенсионных выплат в Украине в 2024 году имеет следующий вид:

2 725 285 человек (26,8%) получают пенсию до 3000 гривен;

1 754 068 человек (17,3%) получают от 3001 до 4000 гривен;

1 889 222 человека (18,6%) получают от 4001 до 5000 гривен;

2 561 420 человек (5,2%) получают от 5001 до 10000 гривен;

1 224 710 человек (12,1%) получают более 10000 гривен.

Размеры пенсии в Украине / Инфографика – ПФУ

Как изменились пенсии украинцев в 2024 году

В первом квартале 2024 года средний размер пенсий в Украине вырос на 9,6%, достигая 5743,27 гривны, что на 505,02 гривны больше по сравнению с предыдущим периодом. При этом, уровень инфляции за это время составил 1,2%.

нынешняя индексация пенсий была установлена на уровне 7,96%. Наименьшее увеличение пенсий составило 100 гривен, а наибольшее достигло 1500 гривен.

Общее количество проиндексированных пенсий превысило 10 миллионов человек, в частности: