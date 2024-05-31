Клубника и черешня: сколько будут стоить фрукты в начале лета

В первый месяц лета прогнозируется небольшой рост цен на сезонные фрукты, в частности на яблоки, а также на импортируемые плоды. В то же время сезонные ягоды испытывают удешевление.

Какими будут цены на фрукты

Так, цена на клуюника в июне, в разгар сезона, может опуститься до 100 гривен за килограмм.

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Ожидаемая цена на черешню будет колебаться от 100 до 150 гривен за килограмм, в зависимости от ее качеств – внешнего вида, вкуса, цвета и других показателей.

Кроме того, в первый месяц лета прогнозируется небольшой рост цен на плоды:

Цены на яблоки могут подняться до 30 гривен за килограмм по сравнению с текущей ценой в 27,49 гривны по состоянию на 25 мая.

Цены на импортируемые фрукты будут оставаться на высоком уровне, в частности:

апельсины – до 77 гривен за килограмм (+4%);

лимоны – до 75 гривен за килограмм (+2%);

бананы – до 70 гривен за килограмм (+2%);

мандарины – до 110 гривен за килограмм (+4%).

Черешня в Украине подешевела

Сейчас цена на черешню в Украине колеблется от 100 до 140 гривен за килограмм. Цены на черешни будут зависеть от спроса и погодных условий, как ранее сообщал 24 Канал.

Черешня преимущественно выращивается в регионах Закарпатья, Буковины, а также на юге Украины, включая Херсонскую и Одесскую области. Первые партии обычно поступают именно из Закарпатья.

Важно отметить, что цены на черешню могут варьироваться в течение сезона в зависимости от качества и объема урожая, погодных условий и логистических факторов.

Черешневый сезон в Украине в этом году начался раньше обычного. Региональные логистические вызовы могут влиять на колебания цен и доступность ягод в разных частях страны.

В этом году, благодаря благоприятным погодным условиям, урожай созрел быстрее, что способствовало снижению цен на черешню. На сегодня цены на отечественную черешню на 16% ниже, чем на начало продаж прошлого года.