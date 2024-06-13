Сколько ВПЛ зарегистрировано в Украине

Также Верещук сообщила, что в последнее время количество эвакуированных из опасных районов Украины не является значительным, передает 24 Канал.

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Сейчас официально зарегистрировано 4,6 миллиона внутренне перемещенных лиц. Это число уменьшилось по сравнению с предыдущими 4,9 миллионами, поскольку в прошлом году были внесены определенные изменения.

Ирина Верещук Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Сейчас внутренне перемещенных лиц 4,6 миллиона официально. Эта цифра означает, что их количество уменьшилось, потому что в целом было 4,9 миллиона. Это объясняется тем, что были введены определенные изменения, в частности в прошлом году. Люди, которые выехали за границу, потеряли такой статус. Люди, которые вернулись в свои дома, тоже потеряли такой статус.

Люди, которые выехали за границу или вернулись в свои дома, потеряли этот статус. Например, в мае с Сумщины эвакуировались 3,5 тысячи человек, а с Харьковщины – 6,5 тысячи человек.

Заметьте! Это те, кто получил справку ВПЛ впервые. В то же время есть и те, кто получили ее второй раз, поскольку уже были на учете. Вице-премьер подчеркнула, что количество лиц, которые сейчас получат выплаты как ВПО, составляет 1,5 миллиона.

Кому из ВПЛ прекратят выплаты

Некоторых внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) могут лишить выплат уже через два месяца. Это будет касаться тех, кому выплаты были продлены на еще один шестимесячный период.

В определенных случаях, таких как онлайн-обучение детей, один из трудоспособных членов семьи может оставаться без работы. Для других безработных, но трудоспособных членов семьи предусмотрен льготный период для получения поддержки в поиске работы.

Справочно! Согласно постановлению Кабинета Министров, помощь на проживание внутренне перемещенным лицам, которые имеют на нее право и обратились за продолжением выплат с лично поданным заявлением в феврале-апреле 2024, назначается и выплачивается начиная с 1 марта 2024 года. Итак, если по состоянию на 1 мая лицо не приняло меры для своего трудоустройства, помощь ему прекращается независимо от того, подавало ли оно такое заявление в марте или в апреле.

Для лиц, которые обращаются за продолжением выплат в мае или июне, ситуация проще. Такие люди будут иметь реальные два месяца для трудоустройства или регистрации в центре занятости. Два месяца будут отсчитываться с 1 мая или с 1 июня.