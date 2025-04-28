Украинские модели OnlyFans заработали более 100 миллионов долларов

Украинские пользователи платформы OnlyFans в 2020-2022 годах получили общий доход в размере 111 миллионов долларов. Сейчас их проверяет налоговая, 606 проверок еще продолжаются.

Сколько человек проверила налоговая

Еще 346 проверок планируются, рассказал председатель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко, передает 24 Канал со ссылкой на "Экономическая правда".

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Плательщики оспаривают доначисленные им 14,5 миллиона гривен налогов, тогда как общий долг по результатам проверок составляет 14,7 миллиона гривен.

Как сообщили в ГНС, в этот период 5435 украинцев зарабатывали на OnlyFans, имея в целом 7036 аккаунтов – поскольку платформа позволяет создавать несколько аккаунтов на одно лицо.

Интересно! В сентябре 2024 года ГНС получила соответствующие данные в рамках обмена налоговой информацией с Великобританией, где зарегистрирована компания Fenix International Ltd, владелец OnlyFans. После этого налоговики направили 5126 запросов лицам, получавшим доходы через платформу, с требованием предоставить декларацию или уплатить налоги.

Сколько зарабатывают модели OnlyFans

Как сообщил Руслан Кравченко, 748 человек добровольно подали декларации, задекларировав суммарно 356 миллионов гривен дохода.

Председатель ГНС Руслан Кравченко отказался комментировать, может ли подача деклараций моделями OnlyFans привести к уголовной ответственности за легализацию доходов, полученных преступным путем, поскольку изготовление порнографии в Украине является уголовным правонарушением. Он подчеркнул, что налоговая не имеет полномочий на досудебное расследование и действует в рамках законодательства.

По его словам, часть моделей зарегистрировали ФОПы и платят единый налог, тогда как другие декларируют доходы как физические лица, платя 18% НДФЛ и военный сбор, ставка которого с 2025 года выросла до 5%.

Интересно! Кроме того, модели, которые работают через агентства, часто получают лишь около 20% от общего дохода, и размер налога для них может равняться фактической полученной прибыли.