Словакия угрожает сократить помощь беженцам за остановку транзита газа

Словакия угрожает уменьшить помощь украинским беженцам в ответ на остановку транзита российского газа через Украину. Также страна может прекратить экспорт электроэнергии в Украину.

Реакция Словакии на остановку транзита

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна теряет ежегодно полмиллиарда евро доходов от этого транзита, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Dennik N.

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В то же время прекращение транзита российского газа через Украину не создает рисков для словацких домохозяйств.

7 января представители словацкого правительства встретятся с делегациями Украины и ЕС. После этого премьер планирует созвать коалиционный совет и заседание правительства.

Роберт Фицо Премьер-министр Словакии От имени Smer я объявляю, что мы готовы вести переговоры и договориться в коалиции о прекращении поставок электроэнергии и значительное сокращение поддержки украинских граждан, которые находятся на территории Словацкой Республики.

В новогодней речи премьер отметил, что остановка транзита российского газа через Украину, по его мнению, окажет значительное влияние на страны ЕС, но не затронет Россию.

Какую помощь Словакия давала украинцам

Украинские беженцы в Словакии получают приют и помощь, включая финансовую поддержку.

В 2024 году УВКБ ООН предоставляет единовременную выплату на зимние нужды для наиболее уязвимых категорий. Сумма такой помощи составляет максимум 150 евро на человека и 400 евро на семью.

Обратите внимание! Денежную помощь на зимние нужды в Словакии в 2024 году автоматически получат только те лица, которые имели право на финансовую поддержку для уязвимых категорий беженцев от УВКБ ООН-ЮНИСЕФ и чье присутствие в стране была подтверждена УВКБ ООН.

Кроме того, ЮНИСЕФ предлагает денежную помощь, размер которой зависит от уровня социальной незащищенности семьи.