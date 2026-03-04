Словакия разрывает конкракт с Укрэнерго, – СМИ

Государственная компания SEPS в Словакии планирует разорвать контракт с Укрэнерго. Таким образом прекратится аварийная поставка электроэнергии в Украину.

Что известно о ситуации со Словакией?

Просьба об одностороннем расторжении контракта между SEPS и Укрэнерго была подана премьер-министром Словакии Робертом Фицо, о чем сообщает Dennik N.

Директор государственной компании SEPS не считает, что Украине грозит блэкаут из-за прекращения поставок аварийной электроэнергии из Словакии. Он также аргументировал это тем, что помощь могут оказать другие государства.

Блэкаут – это серьезная вещь, которой предшествует значительное количество событий,

– сказал Мартин Магат.

Заметьте! На вопрос, почувствует ли Украина прекращение аварийных поставок, директор компании ответил, что в некоторых случаях это возможно.

В то же время данные ExPro свидетельствуют, что поставки электроэнергии из Словакии в феврале не прекратились.

В целом, несмотря на политические прогнозы, импорт электроэнергии из Венгрии и Словакии в феврале только вырос до рекордных показателей за месяц,

– говорится в тексте.

Доля Словакии за последний месяц зимы составляет 18%.

Обратите внимание! В то же время наибольшую долю в структуре импорта и в дальнейшем занимает именно Венгрия – она составляет 49%. Также, если сравнивать с январем 2026 года, то импорт электроэнергии из Венгрии вырос больше всего – почти на 54%. Сейчас страна не торопится со своим решением по экспорту электроэнергии, о чем говорил министр иностранных дел Петер Сийярто. По его словам, Будапешт колеблется с решением из-за Закарпатья.

Что еще известно о решении Словакии?