Итоги 2024: удалось ли Украине осуществить все запланированные расходы
Накануне Нового года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что Украина достигла весомых результатов за этот год. Также он подчеркнул весомость вклада каждого украинца в эти достижения.
Смогла ли Украина осуществить все запланированные расходы
Премьер-министр уточнил, что главным результатом года он считает адаптивность и устойчивость Украины на третий год полномасштабной войны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.
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Хочу особо подчеркнуть десять главных направлений, где имеем важные результаты: безопасность и оборона, финансовая устойчивость, энергетика, восстановление, соблюдение государством своих социальных обязательств, образование и медицина, ветеранская политика, адаптивная экономика и работа бизнеса и развитие логистики, европейская интеграция, цифровизация.
Шмыгаль также подчеркнул, что Украине удалось профинансировать все приоритетные расходы в полном объеме.
От партнеров привлекли 41,7 миллиарда долларов международной помощи. Благодарен всем странам и международным финансовым организациям за солидарность,
– подчеркнул премьер.
Напомним! В этом году на пенсии было потрачено более 700 миллиардов гривен.