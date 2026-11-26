Группа компаний "БЛУМИ" официально объявила о полном прекращении производства своей продукции на территории Украины. Причиной стала пятая, сокрушительная атака российских войск на производственные мощности предприятия.

Почему известный производитель прекращает работу

Во время последнего вражеского удара люди не пострадали, сообщается на странице бренда.

Однако производственное оборудование и помещения полностью уничтожены и не подлежат восстановлению.

Учитывая эти обстоятельства, группа компаний "БЛУМИ" прекращает производство продукции в Украине в связи с уничтожением производственных помещений и оборудования,

– говорится в сообщении.

Это решение напрямую ударит по рынку гигиенической продукции, ведь компания выпускала товары под популярными брендами:

"Снежная Панда";

"Ніжний дотик";

"Zoo Zoo";

"Helper";

"Helper Professional".

Напомним, что 22 сентября в результате вражеского удара складской комплекс компании был во второй раз полностью уничтожен. Однако сотрудники не пострадали. Предыдущий удар произошел 1 июля.

Кроме того, из-за серьезных разрушений и проблем с электроснабжением "Королівський Смак" был вынужден полностью приостановить работу.