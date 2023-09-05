Рост цен на продукты: ждут ли изменения украинцев

Цены на продукты, топливо и алкоголь растут из-за общего экономического кризиса. Значительное количество предприятий не работает, поэтому увеличивается импорт продукции из-за границы.

Почему снизились цены

Уровень инфляции в Украине снижается. В январе она достигала 26%, а в июле опустилась до 11%. Наиболее на такие положительные изменения повлияла стабильность в энергетическом секторе.

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Также нельзя исключать такой фактор, как снижение цены на топливо. Летом в Украине сильно выросло предложение в области продовольствия.

Меры НБУ придали устойчивость валютному рынку. Благодаря реформам вырос спрос на гривневые сбережения. Соответственно, укрепление национальной валюты и умерило рост стоимости товаров со значительной составляющей импорта. К такой продукции относятся:

автомобили;

одежду;

медицинские товары;

электроника;

бытовая техника.

Что будет с ценами в будущем

Положительное влияние на экономику и замедление инфляции повлекло заморозку тарифов на некоторые жилищно-коммунальные услуги.

В НБУ считают, что инфляция будет снижаться постепенно. В 2024 году этот показатель составит – 8,5%, в 2025 году – 6%.

Почему произойдет замедление инфляции в Украине:

победы на фронте и освобождение земли от захватчиков;

постепенное понижение общих мировых цен;

дальнейшие меры НБУ по стабилизации валюты и увеличению привлекательности гривневых депозитов;

инвестиции, поступающие из других стран;

международные финансовые транши

В НБУ также прогнозируют, что после окончания войны украинцев ждет этап адаптации и регуляции тарифов.