Повлияет ли на экономику снижение мобилизационного возраста

В Украине сейчас активно обсуждается тема снижения мобилизационного возраста для мужчин. Однако это может иметь определенное влияние на экономику.

Влияние снижения возраста мобилизации на экономику

Олег Пендзин объяснил для 24 Канала, что сейчас в Украине существует большая проблема с кадрами.

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Олег Пендзин Экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Когда речь идет о возрастном цензе (с 18 до 25 лет), надо понимать, что это период активного формирования профессиональных навыков, когда люди продолжают обучение в высших учебных мероприятиях, получают профессионально-техническое образование. Это формирование кадрового потенциала Украины на последующие годы. Кроме этого, в этот период чаще всего создаются семьи и рождаются дети.

Он добавил, что люди в возрасте от 18 до 25 лет будут формировать демографическую и трудовую картину на еще несколько поколений. Именно они приходятся на "демографическую" яму 1990-х, то есть их сейчас меньше всего.

Поэтому для меня абсолютно понятно желание, как можно дольше придержать именно эту категорию граждан, просто потому, что те люди чрезвычайно ценны, они еще не создали семьи, они еще не обеспечили воспроизводство населения. Есть очень много вещей, которые напрямую все зависят от этой социальной группы,

– сказал он.

Заметьте! Сейчас власть отрицает намерение уменьшить мобилизационный возраст. Мобилизация юношей ударит по будущему Украины еще больше.

Хотя пока нет планов по снижению призывного возраста, это не исключает возможности такого изменения в будущем. Потенциальный пересмотр призывного возраста в значительной степени будет зависеть от развития обстоятельств войны, что продолжается.