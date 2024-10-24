Вплив зниження віку мобілізації на економіку

Олег Пендзин пояснив для 24 Каналу, що нині в Україні існує велика проблема з кадрами.

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Олег Пендзин Економіст та виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Коли йдеться про віковий ценз (з 18 до 25 років), треба розуміти, що це період активного формування професійних навичок, коли люди продовжують навчання в вищих навчальних заходах, отримують професійно-технічну освіту. Це формування кадрового потенціалу України на наступні роки. Окрім цього, в цей період якнайчастіше створюються сім'ї та народжуються діти.

Він додав, що люди віком від 18 до 25 років формуватимуть демографічну та трудову картину на ще декілька поколінь. Саме вони припадають "демографічну" яму 1990-х, тобто їх нині найменше.

Тому для мене є абсолютно зрозумілим бажання, якомога довше притримати саме цю категорію громадян, просто тому, що ті люди є надзвичайно цінні, вони ще не створили сім'ї, вони ще не забезпечили відтворення населення. Є дуже багато речей, які напряму всі залежать від цієї соціальної групи,

– сказав він.

Зауважте! Нині влада заперечує намір зменшити мобілізаційний вік. Мобілізація юнаків вдарить по майбутньому України ще більше.

Хоча наразі немає планів щодо зниження призовного віку, це не виключає можливості такої зміни в майбутньому. Потенційний перегляд призовного віку значною мірою залежатиме від розвитку обставин війни, що триває.