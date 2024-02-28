Сколько средств можно снять в банкоматах разных банков

На время действия военного положения в Украине установлен лимит на снятие наличных в банкоматах. Этот лимит отличается в зависимости от банка, типа карты и индивидуального соглашения клиента.

Снятие наличных в ПриватБанке

ПриватБанк устанавливает определенные ограничения на максимальную сумму денег, которую можно снять, что зависит от нескольких факторов.

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Это, в частности:

Тип карты клиента. Приватбанк выдает различные виды карт (кредитные, дебетовые и дополнительные карты), каждый из которых имеет свои собственные лимиты, которые устанавливает банк;

Приватбанк выдает различные виды карт (кредитные, дебетовые и дополнительные карты), каждый из которых имеет свои собственные лимиты, которые устанавливает банк; Статус клиента . Клиенты с высокими финансовыми показателями или VIP-клиенты могут иметь более высокие лимиты, чем клиенты с более низким статусом;

. Клиенты с высокими финансовыми показателями или VIP-клиенты могут иметь более высокие лимиты, чем клиенты с более низким статусом; Индивидуальные договоренности с банком. Это могут быть соглашения о сохранении, кредит или другие финансовые услуги, которые предоставляет Приватбанк.

Максимальная сумма вывода наличных из банкомата Приватбанка составляет 20 000 тысяч гривен за три часа при условии наличия карты Приватбанка.

! Лимит на вывод наличных без наличия карты составляет 4 000 гривен за одну операцию. В сутки доступно 20 000 тысяч гривен. Максимальное количество операций снятия наличных в сутки - пять операций.

Сотрудники Приватбанка указывают, что при первом снятии без карты действует ограничение - доступна лишь одна операция в течение 24 часов, при этом максимальная сумма снятия составляет 4000 гривен.

Сколько можно снять с Monobank

Клиенты Монобанка также имеют возможность извлечь средства со своих счетов. Наличные можно взять из банкоматов партнерских банков, таких как:

А-Банк;

Универсал Банк;

Укргазбанк;

терминалов, например, City24.

Комиссия за эту операцию будет составлять 0,9% от суммы для собственных средств и 4% для кредитных.

Согласно решению Национального банка, в 2024 году установлены временные ограничения на снятие наличных.

В гривне доступно до 100 тысяч в день.

За рубежом - до 12 500 гривен в неделю (с понедельника по воскресенье).

Лимит на операции картой в гривнах за рубежом - до 100 тысяч гривен в месяц.

Сколько можно снять в банкомате Ощадбанка

! Возможны ограничения на выдачу наличных в самом банкомате. Некоторые из них могут выдавать лишь по 1 тысяче гривен за один раз, или даже меньше. В этом случае можно попробовать взять деньги в других банкоматах или обратиться в кассу партнерского банка.

Владельцам счета "Моя карта" доступно снятие наличных денег до 20 тысяч гривен в месяц без комиссии. Однако, если сумма превышает этот лимит, нужно будет оплатить комиссию в размере 1%.

Стоит заметить, что карты Ощадбанка не рекомендуется использовать для снятия крупных сумм наличных.

Сколько наличных можно снять в ПУМБ

Максимальная сумма, которую можно взять за одним снятием с ВсеКарты в банкомате ПУМБ - 10 тысяч гривен. Количество операций в сутки - до 10. Таким образом, путем нескольких съемок можно взять максимальный дневной лимит, установленный Национальным банком в 100 тысяч гривен.