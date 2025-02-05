Кто получит социальную пенсию в 2025 году и какой ее размер

Украинцы, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют достаточного страхового стажа, не могут получать обычную пенсию. Вместо этого они могут получать социальную пенсию.

Какие требования к страховому стажу

В 2025 году требования к страховому стажу для выхода на пенсию по возрасту выросли, передает 24 Канал со ссылкой на издание NV.

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Какие требования к стажу в 2025 году:

Для того, чтобы получить пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа. Это правило касается как мужчин, так и женщин.

Те, кто не достигнет этого стажа до 60 лет, смогут получить пенсию в 63 года, если их стаж будет от 22 до 31 года. Если стаж составляет от 15 до 21 года, пенсия назначается только в 65 лет.

В случае, когда страхового стажа менее 15 лет, человек будет иметь право на социальную пенсию по возрасту в 65 лет, что заменит обычные пенсионные выплаты.

Заметьте! Продолжительность страхового стажа для выхода на пенсию в 60 лет с каждым годом будет увеличиваться, и этот процесс продлится до 2028 года. В 2028 году для получения пенсии в 60 лет необходимо будет иметь не менее 35 лет страхового стажа.

Какой размер социальной пенсии в 2025 году

В феврале 2025 года размер социальной пенсии составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность (2 361 гривна), и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев, но не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3 028 гривен).

Социальная пенсия по возрасту без трудового стажа пересчитывается каждые шесть месяцев с учетом изменений в имущественном состоянии и среднемесячном совокупном доходе.

Как оформить выплату

Для получения временной государственной помощи необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту прописки или фактического проживания.

Для назначения помощи лицам без достаточного пенсионного стажа нужно подать следующие документы:

Заявление;

Паспорт и документ, подтверждающий регистрацию в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов;

Справку Пенсионного фонда Украины об имеющемся страховом стаже;

Декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполненную на основе справок о доходах каждого члена семьи) за последние шесть месяцев;

Копию решения о назначении опекуна (для лиц, признанных недееспособными).

Помощь не назначается, если:

Среднемесячный доход семьи на одного человека за последние шесть месяцев превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

Лицо получает пенсию или социальную помощь, работает или занимается другой деятельностью, что приносит доход;

Кто-то из членов семьи совершил покупку или оплату услуг на сумму более 50 000 гривен в течение года до обращения;

Во время проверки выявлены дополнительные источники дохода, которые не были указаны в декларации (например, сдачи в аренду жилья, доходы членов семьи, которые не работают официально, или доходы от содержания скота или птицы);

В собственности есть вторая квартира или дом, если их общая площадь превышает 21 квадратный метр на человека и 10,5 квадратного метра на семью, или более одного автомобиля или другого транспортного средства.

Однако социальная помощь может быть назначена несмотря на эти ограничения, если в семье есть лицо с инвалидностью.