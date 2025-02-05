Які вимоги до страхового стажу

У 2025 році вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком зросли, передає 24 Канал з посиланням на видання NV.

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Які вимоги до стажу у 2025 році:

Для того, щоб отримати пенсію в 60 років, потрібно мати не менше 32 років страхового стажу. Це правило стосується як чоловіків, так і жінок.

Ті, хто не досягне цього стажу до 60 років, зможуть отримати пенсію в 63 роки, якщо їхній стаж буде від 22 до 31 року. Якщо стаж становить від 15 до 21 року, пенсія призначається лише в 65 років.

У випадку, коли страхового стажу менш як 15 років, людина матиме право на соціальну пенсію за віком в 65 років, що замінить звичайні пенсійні виплати.

Зауважте! Тривалість страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років з кожним роком збільшуватиметься, і цей процес триватиме до 2028 року. У 2028 році для отримання пенсії в 60 років необхідно буде мати не менше 35 років страхового стажу.

Який розмір соціальної пенсії у 2025 році

У лютому 2025 року розмір соціальної пенсії становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2 361 гривня), та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3 028 гривень).

Соціальна пенсія за віком без трудового стажу перераховується кожні шість місяців з урахуванням змін у майновому стані та середньомісячному сукупному доході.

Як оформити виплату

Для отримання тимчасової державної допомоги необхідно звернутися до органів соціального захисту за місцем прописки або фактичного проживання.

Для призначення допомоги особам без достатнього пенсійного стажу потрібно подати наступні документи:

Заяву;

Паспорт та документ, що підтверджує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;

Довідку Пенсійного фонду України про наявний страховий стаж;

Декларацію про доходи та майновий стан (заповнену на основі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за останні шість місяців;

Копію рішення про призначення опікуна (для осіб, визнаних недієздатними).

Допомога не призначається, якщо:

Середньомісячний дохід сім'ї на одну особу за останні шість місяців перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

Особа отримує пенсію чи соціальну допомогу, працює або займається іншою діяльністю, що приносить дохід;

Хтось із членів сім'ї здійснив покупку чи оплату послуг на суму понад 50 000 гривень протягом року до звернення;

Під час перевірки виявлено додаткові джерела доходу, які не були зазначені в декларації (наприклад, здавання в оренду житла, доходи членів сім'ї, які не працюють офіційно, чи доходи від утримання худоби або птиці);

У власності є друга квартира або будинок, якщо їх загальна площа перевищує 21 квадратний метр на людину та 10,5 квадратного метра на сім'ю, або більше одного автомобіля чи іншого транспортного засобу.

Однак соціальна допомога може бути призначена попри ці обмеження, якщо в сім'ї є особа з інвалідністю.