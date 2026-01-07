Социальная пенсия 2026: на что могут рассчитывать украинцы, которым не хватает стажа

Право на пенсию в Украине предусмотрено для граждан, достигших пенсионного возраста и имеющих необходимое количество страхового стажа. Однако если лет официальной работы со страховыми взносами недостаточно, государство может назначить социальную помощь.

Что такое социальная пенсия и для кого она предназначена?

Помощь от государства для тех, кто не имеет достаточного количества стажа, называют социальной пенсией. Право на нее получают граждане в возрасте 65 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Основанием для получения социальной помощи являются менее 15 лет страхового стажа. Ее назначают со дня обращения или с даты возникновения права, однако запрос нужно сделать не позднее трех месяцев со дня достижения возраста 65 лет.

Заметим! Помощь назначают пожизненно, если человек не имеет права на пенсию.

Какой размер социальной пенсии?

По данным ПФУ, помощь устанавливают, опираясь на размер прожиточного минимума для нетрудоспособных. В 2026 году он составляет 2 595 гривен.

Размер социальной пенсии составляет 30% от прожиточного минимума, то есть 778 гривен 50 копеек.

Важно! Условием для получения помощи является среднемесячный совокупный доход за шесть месяцев до назначения выплаты, не превышающий прожиточный минимум для нетрудоспособных.

Что нужно для оформления социальной пенсии?

Обратиться для назначения социальной помощи можно несколькими способами:

через уполномоченных лиц в громаде или ЦПАУ;

сервисный центр Пенсионного фонда;

через почту;

веб-портал электронных услуг ПФУ;

мобильное приложение ПФУ;

портал Дія.

При обращении нужно предоставить следующий перечень документов:

заявление о предоставлении государственной социальной помощи установленной формы;

документ, удостоверяющий личность, РНОКПП (идентификационный код), свидетельство о рождении;

декларация о доходах.

Если обращение не осуществляют лично, нужны также документы, подтверждающие полномочия представителя.

Обратите внимание! Если социальную пенсию оформляют для недееспособного лица, нужно решение суда с признанием этого статуса и решение о назначении опекуна.

Сколько лет стажа нужно для ухода на пенсию в Украине в 2026 году?

Чтобы выйти на пенсию в 2026 году, нужно достичь определенного возраста и иметь достаточное количество страхового стажа:

свыше 33 лет стажа для выхода на пенсию в 60 лет ;

от 23 лет стажа – в 63 года ;

не менее 15 лет стажа – в 65 лет.

Заметим, что пенсионная реформа в Украине предполагает рост требований к стажу в последующие годы.