Можно ли получать пенсию в 2025 году, если нет стажа

Для получения пенсионных выплат необходимо иметь определенное количество страхового стажа. Несмотря на это человек пенсионного возраста имеет право на помощь от государства.

Условия получения помощи от государства

Чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, необходимо приобрести не менее 32 лет страхового стажа, как для мужчин так и для женщин. Но у некоторых лиц может быть меньше 15 лет стажа и в возрасте 65 лет они могут претендовать на государственную социальную помощь, которая заменяет пенсионные выплаты, передает 24 Канал со ссылкой на портал "Дія".

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Чтобы получить временную государственную поддержку лицо подает в орган социальной защиты населения заявление по зарегистрированному месту жительства или месту фактического проживания.

Какие документы необходимы для оформления выплат

Также есть уставлений перечень документов, необходимый для оформления социальной пенсии:

Заявление по форме, утвержденной Минсоцполитики,

паспорт гражданина Украины,

документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика,

справка об имеющемся трудовом стаже, выдана органами Пенсионного фонда Украины,

декларация о доходах и имущественном состоянии за последние шесть календарных месяцев,

копия решения о назначении опекуна (для лица, которое признано недееспособным),

информация о составе семьи лица

Стоит отметить! Социальная пенсия может рассматриваться каждые 6 месяцев, с учетом изменений в доходах и материальном состоянии заявителя.