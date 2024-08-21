Что такое социальная пенсия в Украине и кто может ее получить

Социальная пенсия это выплаты, которые предоставляют лицу, если оно не имеет права на классическую помощь. Однако это не все категории населения, которые ее получают.

Кто получает социальную пенсию

Поэтому социальную помощь оказывают в трех случаях:

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По возрасту – лицам, которые достигли пенсионного возраста и не имеют достаточного трудового стажа для оформления пенсии.

По состоянию здоровья – лицам с инвалидностью I и II групп, в том числе и детям с инвалидностью, а также лицам с инвалидностью III группы, которые не имеют трудового стажа.

По потере кормильца – несовершеннолетним детям до 18 лет и студентам очных отделений вузов до 23 лет, если они остались без одного или обоих родителей.

Напомним! Социальную пенсию могут получать также иностранцы и лица без гражданства, переехавшие в Украину на постоянное проживание.

Социальную пенсию по возрасту назначают, если лицо имеет менее 15 лет страхового стажа в 65 лет. Ее размер привязан к прожиточному минимуму, поэтому сейчас составляет 2 361 гривны.