Социальная пенсия: как получить и что нужно для оформления

Украинцы, которые дожили до пенсионного возраста, но не наработали соответствующего страхового стажа, могут претендовать на социальную пенсию.

Кто может получить социальную пенсию

Люди, которые до пенсионного возраста не приобрели нужного стажа, могут получать социальную пенсию. В 2024 году требования к стажу следующие:

Читайте также Кто может получить надбавки к пенсии по возрасту

для выхода на пенсию в 60 лет – 31 год страхового стажа;

в 63 года – 21 год;

в 65 лет – 15 лет.

Ежегодно, до 2028 года, требования к страховому стажу растут на год.

Социальная пенсия является разницей между прожиточным минимум для лиц, утративших трудоспособность – 2 361 гривна и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода. Сумма составляет не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц 3 028 гривен.

Такую выплату пересчитывают каждые 6 месяцев с учетом имущественных изменений и среднемесячного совокупного дохода.

Как оформить социальную пенсию

Что оформить такую выплату надо обратиться в органы соцзащиты со следующими документами:

заявлением;

паспортом и документом, который удостоверяет регистрацию лица в ГРФОПП;

справкой ПФУ об имеющемся страховом стаже;

декларацией о доходах и имущественном состоянии за последние полгода;

копией решения о назначении опекуна (для того, кого признано недееспособным).

Кто не может получить социальную пенсию

если среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

лицо получает пенсию, социальную помощь, работает;

кто-то из членов семьи лица в течение года перед обращением за социальной пенсией совершил покупку на сумму более 50 тысяч гривен;

выборочная проверка выявила дополнительные источники доходов, не указанные в декларации - сдача в аренду жилого помещения, заработок членов семьи, которые официально не трудоустроены; получение дохода от содержания скота или птицы);

в собственности лица или членов его семьи есть вторая квартира, общая площадь которой превышает 21 квадратный метр на одного члена семьи и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью, или более одного автомобиля.

Социальную пенсию могут назначить несмотря на вышеупомянутые обстоятельства, если в семье есть лицо с инвалидностью.