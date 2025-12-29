Социальная пенсия 2026: кто из пенсионеров получит выплаты, а кому денег не дадут

Украинцы, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют права на пенсию из-за отсутствия необходимого страхового стажа, могут получать временную помощь. Такой вид выплат называют социальной пенсией, которая назначается при определенных условиях.

Какие условия получения и размер социальной пенсии?

Социальная пенсия доступна тем, кто не наработал достаточное количество страхового стажа, или не имеет его вообще, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Это те люди, которые в 2026 году не имеют такого количества стажа:

после достижения возраста 60 лет – не менее 33 лет;

по достижении возраста 63 года – не менее 23 лет;

после достижения возраста 65 лет – не менее 15 лет.

Размер социальной пенсии составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев.

В 2025 году размер прожиточного минимума для нетрудоспособных возрастет, соответственно. Для разных групп населения его обновили следующим образом:

дети в возрасте до 6 лет – 2 817 гривен (+254 гривны);

дети в возрасте от 6 до 18 лет – 3 512 гривен (+316 гривен);

трудоспособные лица – 3 328 гривен (+300 гривен);

лица, утратившие трудоспособность, – 2 595 гривен (+234 гривен).

Обратите внимание! Социальная пенсия по возрасту без трудового стажа пересчитывается каждые шесть месяцев с учетом имущественных изменений и среднемесячного совокупного дохода.

Когда социальную пенсию могут не предоставить?

В соответствии с законодательством, не все пенсионеры, которым не хватает стажа для пенсии, имеют право на получение помощи от государства. Так, помощь не назначается, если:

Среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (с 2026 года – 2595 гривен); Лицо получает пенсию или социальную помощь, работает или ведет другую деятельность, связанную с получением дохода; Кто-то из членов семьи в течение года перед обращением за помощью совершил покупку (оплату услуг) на сумму более 50 000 гривен; В результате выборочной проверки обнаружили дополнительные источники средств к существованию, не указанные в декларации о доходах и имуществе (например, сдача в аренду квартиры, неофициальный заработок членов семьи, получение дохода от содержания скота или птицы); В собственности лица или членов его семьи есть вторая квартира (дом) при условии, что общая площадь жилья превышает 21 квадратный метр на одного члена семьи и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью, или более одного автомобиля.

