Социальная помощь в Украине: какой размер выплаты в августе 2025 года

В Украине есть лица, которые не получили достаточное количество стажа или не работали вовсе. Тогда вместо пенсии они могут получать социальную помощь.

Кто может получить социальную помощь?

Денежная поддержка выплачивается ежемесячно, передает 24 Канал.

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Следует сразу отметить, что для того, чтобы выйти на пенсию в определенный возраст, следует иметь конкретный страховой стаж:

у 60 лет – не менее 32 лет страхового стажа;

в 63 года – страховой стаж от 22 до 31 года;

в 65 лет – от 15 до 21 года стажа.

Если страховой стаж у человека менее 15 лет, то он будет иметь право на социальную помощь. Выплаты будут предоставлять после достижения 65 лет.

Важно! Социальную пенсию, если человек не получает другой пенсии или соцвыплат.

Какой размер социальной пенсии?

Социальная пенсия в Украине рассчитывается как разница между двумя суммами:

среднемесячным доходом семьи на 1 члена семьи за полгода;

прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность.

Прожиточный минимум составляет 2 361 гривну. В то же время выплата не может быть не больше прожиточного минимума для трудоспособного лица. Сейчас она составляет 3 028 гривен.

Обратите внимание! Если человек находится в доме престарелых, то ему будут выплачивать 20% от 2 361 гривны, а остальная сумма будет идти заведению.