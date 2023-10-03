Соцпомощь по-новому: в Украине хотят реформировать выплаты

С 2024 года в Украине может быть введена унифицированная социальная помощь для граждан. Ее размер будет рассчитываться согласно доходу семьи.

Что такое унифицированная соцпомощь

Оксана Жолнович рассказала, что идея реформы заключается в отделении прожиточного минимума "от отягощающих факторов, которые сегодня не позволяют его реально увеличивать". По ее мнению, реальный минимум должен быть на уровне более 6 тысяч гривен.

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Помощь хотят привязать к определенному базовому доходу семьи, который мы гарантируем на каждого члена семьи.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины Базовая величина для первого члена семьи составляет 100% и равна, скажем, тем же 6 тысячам гривен, потому что если он или она живут сами, то должны тратить средства на все базовые нужды.

Так что в зависимости от категории будут считать 100% или 70% базового дохода. К слову, дети и лица с инвалидностью всегда будут получать 100%.

Тогда добавляем все, что эти люди получают, и смотрим, получается ли такой базовый доход на каждого. Если не получается, разницу покрываем этой унифицированной социальной помощью,

– объяснила она.

Проект этого закона уже прорабатывается и, возможно, в скором времени будет представлен в Верховной Раде. Жолнович надеется, что при благоприятных условиях изменения можно будет вводить с июля 2024 года.

Кто получит доплату к пенсии в октябре

Те пенсионеры, у которых есть статус ВПЛ, но они определенный период времени не получали своих выплат, в октябре получат прибавку. Им заплатят дополнительные 2 093 гривны.

Правительство увеличило бюджет ПФУ в 2023 году на 1 миллиард гривен для этих расходов. В сентябре из них было израсходовано 536 миллионов гривен.

Этот вопрос регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 10.11.2021 №1165.

Также свои ежемесячные доплаты к пенсиям получат люди, дожившие до определенного возраста: