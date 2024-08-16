Кто из пенсионеров будет получать социальную помощь вместо пенсии
16 августа 2024, 13:45Читати новину українською
В Украине выход на пенсию возможен в возрасте 60, 63 или 65 лет. Это зависит от имеющегося страхового стажа, который в 2024 году варьируется от 15 до 31 года.
Какой размер социальной помощи
Однако, если человек имеет менее 15 лет стажа, в 65 лет он вместо пенсии будет получать от государства социальную помощь.
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Для определения размера социальной помощи необходимо учесть два показателя:
- разницу между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность – 2 361 гривна;
- среднемесячный доход семьи на одного человека за последние полгода.
Какие документы необходимы для оформления выплат
Прежде всего, для получения социальной пенсии следует обратиться в органы социальной защиты по месту прописки или фактического проживания. Необходимо подготовить следующие документы:
- заявление;
- паспорт и документ, подтверждающий регистрацию в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов;
- справку из Пенсионного фонда Украины об имеющемся страховом стаже;
- декларацию о доходах и имущественном состоянии, которая заполняется на основе справок о доходах каждого члена семьи за последние шесть календарных месяцев.