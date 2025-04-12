Социальная пенсия в 60 лет – могут ли украинцы получить такую выплату

Украинцы, которые не могут получать пенсию по возрасту, имеют право на получение социальной пенсии. Речь идет о тех лицах, кому не хватает страхового стажа.

Кто может получить социальную пенсию

В 2025 году его продолжительность выросла, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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С 1 января 2025 года для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, следует приобрести не менее 32 лет страхового стажа. Это касается как мужчин, так и женщин.

Однако для тех, кто после достижения 60-летия, нет достаточного страхового стажа, право на пенсию предусматривается в 63 года. Здесь уже человеку необходимо иметь стаж от 22 до 31 года.

При наличии страхового стажа от 15 до 21 года, пенсионные выплаты назначат в 65 лет,

– объяснили в Пенсионном фонде.

Если же у человека менее 15 лет стажа, то в возрасте 65 лет он будет иметь право на получение государственной социальной помощи вместо пенсионных выплат.

Обратите внимание! То есть человек может получить социальную пенсию, если ему 65 лет и более, и он имеет менее 15 лет стажа.

Размер социальной пенсии в 2025 году

По состоянию на февраль 2025 года размер выплаты составляет разницу:

между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность (2 361 гривну);

среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев, но не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3 028 гривен).

Важно! Социальная пенсия по возрасту без трудового стажа пересчитывается каждые шесть месяцев с учетом имущественных изменений и среднемесячного совокупного дохода.