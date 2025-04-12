Хто може отримати соціальну пенсію

У 2025 році його тривалість зросла, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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З 1 січня 2025 року для того, аби вийти на пенсію в 60 років, слід набути не менше 32 років страхового стажу. Це стосується як чоловіків, так і жінок.

Однак для тих, хто після досягнення 60-річчя, немає достатнього страхового стажу, право на пенсію передбачається в 63 роки. Тут вже людині необхідно мати стаж від 22 до 31 року.

За наявності страхового стажу від 15 до 21 років, пенсійні виплати призначать в 65 років,

– пояснили у Пенсійному фонді.

Якщо ж у людини менш як 15 років стажу, то у віці 65 років вона буде мати право на отримання державної соціальної допомоги замість пенсійних виплат.

Зверніть увагу! Тобто людина може отримати соціальну пенсію, якщо їй 65 років та більше, і вона має менше ніж 15 років стажу.

Розмір соціальної пенсії у 2025 році

Станом на лютий 2025 року розмір виплати становить різницю:

між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2 361 гривню);

середньомісячним сукупним доходом родини з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3 028 гривень).

Важливо! Соціальна пенсія за віком без трудового стажу перераховується кожні шість місяців з урахуванням майнових змін та середньомісячного сукупного доходу.