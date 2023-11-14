Украинцам будут платить на 12% больше: в Германии увеличат размер соцпомощи

В 2024 году украинским беженцам будут платить соцпомощь наравне с немцами. По планам местного правительства их выплаты возрастут на 12%

Украинцам в Германии будут платить больше

Федеральный совет утвердил постановление, предусматривающее увеличение стандартных ставок социальной помощи в Германии. Так что абсолютно все люди, зависящие от социальной помощи или выплат Bürgergeld, в следующем году получат больше денег.

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Помощь Bürgergeld – это выплаты для лиц, ищущих работу в Германии.

Так что размеры станут такими:

одиноким лицам/одиноким родителям будут выплачивать – 563 евро;

семейным парам на одного партнера – 506 евро;

взрослые в заведениях – 451 евро;

подросткам 14 – 17 лет – 471 евро;

детям 6 – 13 лет – 390 евро;

детям до 5 лет – 357 евро.

Суммы на личные школьные принадлежности также вырастут на 12%. В первой половине учебного года выплаты увеличат со 116 до 130 евро, а во второй – с 58 до 65 евро.

Что планировала Германия раньше

Раньше была информация, что Германия будет выплачивать полное соцпомощь для беженцев только после трех лет получения урезанной помощи. То есть власти будут выплачивать на каждого человека по 7 500 евро в год.

До конца января специальная рабочая группа будет заниматься разработкой специальной карты, которая будет ограничивать обналичивание. Эти меры должны помочь немцам сэкономить 1 млрд. евро и ослабить привлекательность государства для мигрантов.

Власти страны подчеркнули, что после трех лет проживания в общежитиях украинцы будут получать только те выплаты, которые им действительно нужны.